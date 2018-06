Com Seleção de folga, jogadores postam fotos na praia; veja imagens

Com a Seleção de folga após a vitória por 3 a 0 contra a Áustria e a chegada à Rússia, os jogadores aproveitaram para descansar e registrar os momentos em Sochi, cidade em que o Brasil vai ficar hospedado nas próximas semanas.

Nas redes sociais, o atacante Neymar postou fotos em uma praia. Primeiro, com os companheiros de equipe Filipe Luís e Ederson. Depois, com uma fã, com direito a bermuda estampada com o personagem dos desenhos animados Bob Esponja. Outro jogador a publicar foto com duas fãs foi o atacante Willian.

Veja as fotos abaixo:

Neymar posa em foto com fã na folga da Seleção (Foto: Reprodução/Twitter)

Willian tira foto com torcedoras em Sochi (Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar registra chegada em Sochi com Filipe Luis (Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar e Ederson em Sochi (Foto: Reprodução/Instagram)

Outro jogador da Seleção a publicar nas redes sociais foi Cássio. O goleiro parabenizou Fágner, companheiro no Brasil e no Corinthians, pelo seu aniversário. O lateral-direito completa 29 anos nesta segunda-feira (11). Cássio completou a foto com a legenda: "Parabéns, meu amigo!"

Cássio parabeniza Fágner em rede social (Foto: Reprodução/Instagram)

Thiago Silva também registrou o dia de descanso com outros jogadores da Seleção nas redes sociais. O zagueiro compartilhou foto com os companheiros Renato Augusto, Paulinho e Casemiro, em um resort de frente para o Mar Negro.

Thiago Silva registra dia de folga com companheiros de Seleção (Foto: Reprodução/Instagram)

Em seguida, publicou imagem com o zagueiro Marquinhos, companheiro de Paris Saint-Germain, com a legenda "Meu neguinho".

Thiago Silva posta foto com Marquinhos nas redes sociais: "Meu neguinho" (Foto: Reprodução/Instagram)

O atacante Douglas Costa também registrou a folga nas redes sociais, em foto com Taison. Além de dividirem o vestiário na Seleção, ambos foram companheiros de clube no Shakhtar Donetsk.

Douglas Costa aproveita dia de folga da Seleção com Taison (Foto: Reprodução/Instagram)

