Com mais R$ 400 mi por ano, Messi é o mais bem pago do mundo, diz revista

Lionel Messi é disparado o atleta mais bem pago do futebol mundial, conforme informou a revista "France Football". O craque do Barcelona e da seleção argentina tem receita superior a 100 milhões de euros (R$ 417 milhões) na temporada.

As receitas de Messi turbinaram após renovação de seu contrato com o Barça, efetuado em janeiro deste ano.

Foto: Reprodução/Instagram

Segundo os termos do contrato, Messi passou a receber mais de 70 milhões de euros (85% em salário e 15% em direito de imagem), aos quais serão somados um bônus pela assinatura do contrato no valor de 63.5 milhões de euros, além de um "bônus por lealdade" de 70 milhões de euros, este último caso não deixe o clube antes do final do contrato, em 2021.

A revista francesa destaca que pela primeira vez desde que passou a fazer levantamento (há 20 anos), um atleta recebe mais de 100 milhões de euros por temporada.

O "France Football" não apresenta os valores exatos de Messi e os demais atletas, mas informa que também estão no topo dos mais bem pagos os jogadores Cristiano Ronaldo, Neymar, Ibrahimovic e Iniesta.

Os atletas de futebol chegaram a um patamar salarial compatível a esportes que costumam pagar mais a suas estrelas, como o boxe e basquete. Os jogadores "top" se aproximam de salários do astro da NBA, LeBron James, e do pugilista Floyd Mayweather.

Folhapress