Com fadiga muscular, Messi é dúvida para amistoso entre Argentina e Itália

Argentina pode enfrentar a Itália nesta sexta-feira sem sua principal estrela. De acordo com informações do jornal "Olé", Lionel Messi está com fadiga muscular nas coxas e tem chance de ser poupado. Se não estiver 100%, ele ficará no banco de reservas. Vai depender de como será a evolução do camisa 10 nas próximas horas.

A sobrecarga muscular de Messi, por outro lado, não é preocupante, na visão da comissão técnica da Argentina. Eles ainda acreditam que o craque poderá estar em campo. Caso contrário, o favorito para herdar a vaga é o meio-campista Banega, do Sevilla.

Foto: Andre Borges/ ComCopa



O time de Jorge Sampaoli deve entrar em campo com Caballero, Bustos, Fazio, Otamendi e Tagliafico; Biglia e Paredes; Lanzini, Messi (Banega) e Di María; Higuaín.

A Itália de Luigi di Biagio deve começar com Buffon, Florenzi, Bonucci, Ogbonna e Spinazzola; Pellegrini, Jorginho e Verrati; Candreva, Immobile e Insigne.

Globo Esporte