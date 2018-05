Com apenas cinco titulares, Grêmio desembarca na Venezuela

Gre-Nal já é passado na história do Grêmio. Após o empate sem gols contra o maior rival, o Tricolor já está na Venezuela para o duelo contra o Monagas, na próxima terça-feira, pela Libertadores da América.

Foto: Lucas Uebel/Divulgação

Por conta do desgaste físico, o técnico Renato Gaúcho relacionou apenas cinco titulares (Marcelo Grohe, Pedro Geromel, Kannemann, Cortez e Ramiro) para o duelo. Com isso, alguns atletas ganham a oportunidade de mostrar serviço e quem sabe, lutar por uma vaga no time principal.

Em situação confortável no grupo 1, o Tricolor pode garantir uma vaga no mata-mata em caso de empate, desde que o Defensor não some pontos contra o Cerro Porteño.Se não houver nenhuma mudança de última hora, o Grêmio vai a campo com a seguinte formação: Marcelo Grohe; Madson, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Michel (Lima), Ramiro, Cícero e Alisson; Thonny Anderson.

