Cirurgia de Fred será amanhã no mesmo hospital de Neymar

O atacante Fred será operado na manhã desta quarta-feira em Belo Horizonte. A cirurgia está marcada para as 7h (de Brasília) no mesmo hospital onde Neymar foi operado e ficará sob responsabilidade do ortopedista Sérgio Campolina, diretor médico do Cruzeiro.

Fred se machucou ainda no primeiro tempo do jogo de domingo contra o Tupi - vitória de 2 a 1 que garantiu o Cruzeiro na decisão do Campeonato Mineiro. De acordo com os exames, ele sofreu duas lesões: rompeu totalmente o ligamento anterior cruzado e um dos ligamentos periféricos do joelho direito. Segundo o diretor médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina, o prazo de recuperação é entre seis e oito meses, com o jogador podendo voltar a atuar no último trimestre desta temporada.

Fred se machucou no primeiro tempo do jogo de domingo contra o Tupi (Foto: Reprodução/Premiere)

Foi a segunda lesão de Fred nesta temporada. Na estreia da Libertadores, contra o Racing, no dia 27 de fevereiro, deixou o gramado do estádio El Cilindro aos seis minutos do primeiro tempo sentindo muitas dores na panturrilha da perna direita. Ele teve confirmada lesão muscular grau 2 (gravidade média) no local e ficou afastado dos treinamentos por 20 dias. O retorno à equipe aconteceu justamente no duelo desse domingo.

(Foto: Infoesporte)



Aos 27 minutos do confronto válido pela volta das semifinais do Campeonato Mineiro, Fred recebeu passe na área, dominou no peito e girou para chutar com o pé direito, mas foi travado pelo zagueiro Sidmar, que cortou a bola pela linha de fundo. A perna do centroavante se chocou com a do defensor (veja no vídeo abaixo).

