As fortes chuvas que caíram na noite desta quarta-feira (3) na Capital causaram o cancelamento da partida entre Altos e River no Estádio Albertão em Teresina. O primeiro tempo da partida aconteceu normalmente, mas o segundo teve de ser interrompido após o alagamento do campo do Estádio. A decisão pelo adiamento da partida foi comunicada ainda no intervalo.

Em nota, a Federação de Futebol do Piauí informou que a arbitragem, clubes e FFP entraram em acordo e o segundo tempo da partida foi adiado para às 9h desta quinta-feira, no Albertão. A medida está prevista no regulamento do estadual.

Chuvas interrompem semifinal do Piauiense e partida é adiada. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Antes de encerrar a partida, os juízes fizeram o protocolo necessário e exigido pela CBF e aguardaram os 30 minutos. Avaliaram o gramado, que estava completamente alagado e optaram por suspender a partida.



O jogo de volta está marcado para o domingo (7), às 9h da manhã, na Arena Itacoatiara, em Piripiri. A data e horário do segundo jogo também podem sofrer alterações por conta das chuvas.

O jogo

Primeiro tempo da decisão entre Altos x 4 de Julho foi morno e de poucas oportunidades. A principal atração foi a chuva, que prejudicou bastante o rendimento das duas equipes. A drenagem do Albertao não suportou o volume de chuva é a bola pouco rolava.

Aos quatro minutos, Manoel faz corte, bate de fora da área, colocado e assusta o goleiro Fábio Lima. O 4 de Julho responde com aos sete minutos com chute Wilsinho. Cruzamento a bola passa por todo mundo e Fernando Henrique defende. Aos 12, Chapinha tenta abrir o placar para o Colorado, Fernando faz defesa dois tempos.

Com 14 minutos, Manoel toca para Dos Santos, ele devolve para Manoel e o atacante bate para fora. Aos 35, Ancelmo tenta marcar para o Jacaré, recebe pela esquerda e bate colocado, bola sai. O segundo tempo não aconteceu.

Nathalia Amaral e Pâmella Maranhão