CBF sorteia os confrontos do mata-mata da Copa do Nordeste

Estão definidos os confrontos da segunda fase da Copa do Nordeste. Em sorteio realizado nesta segunda-feira na CBF, os oito times classificados conheceram os seus adversários no mata-mata. Atual campeão, o Bahia enfrenta o Botafogo-PB, repetindo o duelo da primeira fase - as duas equipes se classificaram juntas no Grupo C. As outras partidas que vão definir os semifinalistas da competição são Santa Cruz x ABC, Vitória x Sampai.

O sorteio foi dirigido. Os quatro líderes de grupo ficaram no pote 1, enquanto os segundos colocados compuseram o pote 2. Assim, não havia a possibilidade de um Ba-Vi, por exemplo, já na segunda fase.

Sete dos nove estados seguem representados. Santa Cruz, Bahia, Vitória e Ceará têm a vantagem de decidir em casa. Diferente da Copa do Brasil, o gol fora de casa é critério de desempate. Em caso de empate no número de pontos e resultados iguais, a decisão da vaga para as semifinais vai para a cobrança dos pênaltis.

Vale lembrar que o campeão da Copa do Nordeste deste ano tem vaga assegurada nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2019, encurtando o caminho e valendo mais pontos no ranking da CBF, além de cotas mais generosas no torneio nacional. Como último campeão, o Bahia tem essa primazia em 2018, entrando direto no grupo dos 16 melhores da Copa do Brasil.

Segunda fase começa no dia 2 de maio

Por conta do calendário apertado, a CBF resolveu espalhar a Copa do Nordeste deste ano por todo o primeiro semestre. A decisão, por exemplo, está prevista para o dia 10 de julho, no mesmo dia de uma das semifinais da Copa do Mundo.

Bahia e Vitória lideraram seus grupos e têm a vantagem de decidir em casa na segunda fase da Copa do Nordeste (Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia)

Confira os jogos do mata-mata:

Jogos de ida - 2 de maio de 2018

ABC x Santa Cruz, em Natal

Sampaio Corrêa x Vitória, em São Luís

CRB x Ceará, em Maceió

Botafogo-PB x Bahia, em João Pessoa

Jogos de volta - 23 de maio de 2018

Santa Cruz x ABC, em Recife

Vitória x Sampaio Corrêa, em Salvador

Ceará x CRB, em Fortaleza

Bahia x Botafogo-PB, em Salvador

Globo Esporte