Cássio e Fagner desfalcam Corinthians em clássico e duelo da Libertadores

O técnico Fábio Carille deve ter ficado animado com a convocação de Cássio e Fagner para a Copa do Mundo, fato que fez o Corinthians ser o time brasileiro que mais cedeu atletas para a lista de 2018. No entanto, ao mesmo tempo que causou alegria, gerou também um problema ao treinador. Isso porque ele terá de lidar com a ausência de duas peças importantes de sua equipe titular numa fase importante na temporada.

Convocados na tarde da última segunda-feira, a dupla deverá se apresentar a Granja Comary, em Teresópolis, já na próxima segunda-feira, dia 21, e desfalcarão o Timão em seis rodadas do Campeonato Brasileiro, além da partida final do clube pela fase de grupos da Copa Libertadores, contra o Millonarios, da Colômbia, na Arena Corinthians.

Os seis jogos do Brasileirão em que Carille não poderá contar com a dupla serão: Internacional, América-MG, Flamengo, o clássico contra o Santos, Vitória e Bahia. Antes de se apresentar para os treinamentos de Tite, Cássio se despedirá da equipe no próximo domingo, após o confronto contra o Sport, enquanto Fagner seguirá ausente devido aos tratamentos de uma lesão na coxa.

Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians



Apesar dos problemas, Carille já tem as reposições prontas no elenco para as duas posições. No caso de Fagner, a transição para a entrada de Mantuan será mais fácil, já que o jogador já vem atuando como titular há quatro jogos, desde que Fagner se lesionou contra o Atlético-MG. No gol, Walter deve assumir a meta corinthiana durante a ausência de Cássio.

Mesmos com estes problemas, o Corinthians segue tentando alcançar a meta traçada por Carille de chegar até a pausa da Copa do Mundo entre os líderes do Campeonato Brasileiro e classificado na Copa Libertadores. Atualmente, o time divide a liderança o torneio nacional com 10 pontos ao lado de Flamengo e Atlético-MG. Pelo torneio continental, a equipe lidera o grupo 7 restando duas rodadas para o término da fase de grupo.

Terra