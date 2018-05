Carille revela que fará mudanças na equipe para a partida contra o Sport

Após abrir mão de preservar jogadores nos últimos três compromissos e comemorar triunfos por 3 a 1 sobre o Vitória (Copa do Brasil), por 1 a 0 em cima do Palmeiras (Campeonato Brasileiro) e por 7 a 2 sobre o venezuelano Deportivo Lara (Conmebol Libertadores), o Corinthians voltará a recorrer aos seus reservas. O técnico Fábio Carille escalará um time misto contra o Sport, no domingo (20 de maio), na Arena Pernambuco.

“Sim”, confirmou Carille, ao projetar o próximo duelo pelo Brasileiro. “A gente já vem conversando sobre isso. Algumas mudanças acontecerão. Temos até sábado de manhã para definir quais serão essas mudanças”, acrescentou o comandante corintiano.

Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Recentemente, o técnico admitiu ter errado no planejamento corintiano ao não poupar titulares em uma derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Desgastado, o Corinthians caiu também contra o Independiente ao retornar a São Paulo, por 2 a 1, e só proporcionou descanso aos seus atletas no frustrante empate por 1 a 1 com o Ceará, outra vez em Itaquera.

Para enfrentar o Sport, Carille convocou alguns jogadores que não participaram da excursão à Venezuela, para o confronto com o Deportivo Lara, como o centroavante Roger. O seu time seguirá diretamente para Recife nesta sexta-feira, onde encontrará os demais convocados para o jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Fox sport