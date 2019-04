Capivara será mascote da Copa América; votação popular vai definir o nome

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (5) a escolha de uma capivara como mascote para a Copa América 2019, que será disputada no Brasil. O anúncio foi feito nos perfis da entidade nas redes sociais.



Além de mostrar a imagem do animal, a confederação também abriu votação para o público escolher o nome da mascote. As opções são: Capibi e Zizito. A definição acontece no dia 12 de abril.

De acordo com a Conmebol, Capibi é uma homenagem à população indígena da América do Sul, o povo da terra. O nome mistura as fonéticas das palavras em tupi kapii´gwara -capivara- e yby -terra, chão que se pisa.

Já Zizito homenageia o ídolo brasileiro Zizinho, artilheiro máximo da Copa América com 17 gols, ao lado do argentino Norberto Méndez. O sufixo "ito" é a forma de diminutivo na língua espanhola, como o "inho" na língua portuguesa.

"A capivara está presente na América do Sul e é conhecida por se relacionar bem com todos os animais. Simboliza a amizade, a forma amável com que os brasileiros receberão todos os fãs do futebol nesta grande celebração do futebol sul-americano. Convidamos o público a participar da escolha do nome da nossa mascote", explicou Thiago Jannuzzi, gerente geral de competição do Comitê Organizador Local da Copa América 2019.





