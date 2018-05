O time com maior número de jogadores na lista de Tite para a Copa do Mundo, o Manchester City saiu em festa pelas ruas da cidade no norte da Inglaterra pelo histórico título da Premier League. E os quatro brasileiros da equipe convocados para defender a Seleção na Rússia estavam na comemoração enquanto o treinador chamava os 23 nomes para o Mundial nesta segunda-feira. Uma verdadeira tarde de festa para Ederson, Danilo, Fernandinho e Gabriel Jesus.

Brasileiros convocados para a Copa do Mundo festejam o título do City. (Foto: Reprodução/Twitter)



Campeão por antecipação, o Manchester City encerrou sua participação na Premier League, neste domingo, com a vitória sobre o Southampton por 1 a 0, com um golaço de Gabriel Jesus já nos acréscimos do segundo tempo. O triunfo no fim fechou com chave de ouro a campanha e garantiu mais uma marca histórica ao clube: o time comandado por Pep Guardiola se tornou o primeiro a alcançar os 100 pontos nos 130 anos da competição.



O gol do recorde só saiu aos 94 minutos do segundo tempo. De Bruyne fez um belo lançamento que deixou Gabriel Jesus na cara do gol. O brasileiro dominou e tocou por cobertura na saída do goleiro. Foi também a primeira vez que Guardiola atingiu 100 pontos ganhos em uma única temporada como treinador.



