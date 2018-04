Brasil se mantém em segundo lugar no ranking da Fifa

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgou hoje (12) a atualização de abril do ranking de seleções masculinas. O Brasil continua em segundo lugar na lista, atrás apenas da Alemanha. As duas equipes lideram o ranking desde o ano passado.

O ranking anterior havia sido divulgado em março. A novidade no topo da lista é a Bélgica, que subiu da quinta para a terceira posição, antes ocupada por Portugal, que, agora, está está em quarto e a Argentina em quinto lugar.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF



Completam a lista dos dez melhores times, a Suíça (que subiu de oitavo para sexto), França (que passou de nono para sétimo), Espanha (que caiu duas posições e está em oitavo), Chile (que subiu de décimo para nono) e Polônia (que caiu quatro posições, mas se mantém na décima posição).

De acordo com a Fifa, a seleção com melhor desempenho de março para abril foi o Quirguistão, que subiu 40 posições e agora está na 75ª colocação. Já a maior queda no ranking ficou com o Haiti, que recuou 23 posições e está na 108ª colocação.

Dentre as 32 seleções que participarão da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, entre junho e julho deste, a Arábia Saudita é que está na pior colocação (70º). Dos 20 melhores colocados no ranking, apenas o Chile, Holanda (19º) e Itália (20º) estão fora da Copa deste ano.

Veja o top 10 atualizado das seleções que participarão da Copa da Rússia:

1º Alemanha

2º Brasil

3º Bélgica

4º Portugal

5º Argentina

6º Suíça

7º França

8º Espanha

10º Polônia

EBC