Brasil e Jamaica estreiam na Copa do Mundo feminina

Com uma sequência de nove jogos sem vencer e desfalcada da sua principal jogadora, a seleção brasileira de futebol feminino entra em campo às 10h30 (horário de Brasília) deste domingo (09) para enfrentar a Jamaica na estreia da Copa do Mundo feminina. A partida será realizada no estádio des Alpes, em Grenoble (França).

Apesar de não contar com Marta, fora da partida por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, e de ainda não ter vencido em 2019 (neste ano, o Brasil perdeu os cinco jogos que disputou), a seleção brasileira entra com status de favorita para a partida deste domingo.

Para vencer a partida, o Brasil conta com jogadoras experientes como Formiga (que participa de sua 7ª Copa do Mundo) e Cristiane (maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos) e com o retrospecto. Na única vez em que enfrentou a Jamaica, nos Jogos Pan-Americanos de 2007, as brasileiras aplicaram uma goleada de 5 a 0.

Para tentar surpreender o Brasil, a Jamaica, que participa pela primeira vez de uma Copa do Mundo feminina, conta com as rápidas atacantes Khadija Shaw e Jody Brown. Neste ano, a Jamaica disputou cinco partidas: venceu três, empatou uma e perdeu uma. A arbitragem da partida fica por conta da alemã Riem Hussein. As auxiliares são Kylie Cockburn (Escócia) e Mihaela Tepusa (Romênia).

Agência Brasil