Brasil chega à Rússia com 100% de aproveitamento em 2018

A seleção brasileira já está na Rússia, e o foco agora é a estreia contra a Suíça, no próximo domingo. Só que a equipe de Tite chega à Copa do Mundo com um dos melhores retrospectos dentre os 32 concorrentes ao troféu da Fifa.

Afinal, é quem venceu todos os seus amistosos no ano, ao lado do Uruguai – com a diferença que a Celeste bateu equipes sequer classificadas para o Mundial, enquanto a Seleção derrotou times mais complicados, como Alemanha e Croácia.

Entre os principais concorrentes, todos vêm de resultados questionáveis nesta preparação. A França, por exemplo, vem de um empate decepcionante com os Estados Unidos no fim de semana.

A Espanha, que em março goleou a Argentina por 6 a 1, ficou no 1 a 1 com a Suíça e, com direito a vaias, sofreu para ganhar por 1 a 0 da modesta equipe da Tunísia. Já a Alemanha vinha de cinco amistosos sem vitória... até superar (de maneira sofrida) a Arábia Saudita por 2 a 1 na última sexta.

Confira o desempenho nos amistosos das 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo:

França

França 2 x 0 Irlanda - 28/05

França 3 x 1 Itália - 01/06

França 1 x 1 EUA - 09/06

Espanha

Espanha 1 x 1 Suíça - 03/06

Espanha 1 x 0 Tunísia - 09/06

Alemanha

Áustria 2 x 1 Alemanha - 02/06

Alemanha 2 x 1 Arábia Saudita - 08/06

A Argentina, desde que foi goleada por 6 a 1 pela Espanha, só fez um jogo – e venceu o Haiti por 4 a 0 em casa recentemente (teve o amistoso com Israel cancelado). A Bélgica no início do mês empatou em 0 a 0 com Portugal, que, por sua vez, ficou no 2 a 2 com a Tunísia dias antes.

Argentina

Espanha 6 x 1 Argentina *

Argentina 4 x 0 Haiti - 29/05

Israel x Argentina - (CANCELADO)

* jogo realizado em março, antes desta etapa da preparação para a Copa

Bélgica

Bélgica 0 x 0 Portugal - 02/06

Bélgica 3 x 0 Egito - 06/06

Bélgica x Costa Rica - 11/06 - 15h45

Responsável pelo último “tropeço” do Brasil de Tite, no empate em 0 a 0 de novembro em Londres, a Inglaterra também venceu todos os seus testes desde que se juntou em maio na preparação para a Copa do Mundo, mas antes disso ficou no 1 a 1 com a Itália em março.

Inglaterra

Inglaterra 1 x 1 Itália*

Inglaterra 2 x 1 Nigéria - 02/06

Inglaterra 2 x 0 Costa Rica - 07/06

* jogo realizado em março, antes desta etapa da preparação para a Copa

Só o Uruguai, além do Brasil, venceu todos os jogos no ano (Rep. Tcheca, País de Gales e Uzbequistão), muito embora a Celeste tenha fechado 2017 com derrota para a Áustria (logo após empatar em 0 a 0 com o Uzbequistão).

Na entrevista coletiva do último domingo, após a vitória sobre a Áustria, Tite foi questionado sobre a expectativa criada sobre a Seleção, diante da boa sequência.

"Não tenho resposta. Geramos essa boa expectativa... é bom. Vamos nos desafiar. É bom. Só um detalhe. Começa agora uma nova etapa", disse Tite.

Chegar à Copa com 100% de aproveitamento no ano não é exatamente uma novidade para a Seleção. Isso aconteceu em 2014, 2010 e 2006 - com a diferença é que nessas ocasiões o Brasil tinha como hábito enfrentar adversários mais fracos. O último "tropeço" às vésperas de um Mundial foi em 2002, com o empate em 1 a 1 com Portugal, em abril.

Confira o desempenho do Brasil nos amistosos nos anos de Copa

2018

Rússia 0 x 3 Brasil

Alemanha 0 x 1 Brasil

Brasil 2 x 0 Croácia

Áustria 0 x 3 Brasil

2014



África do Sul 0 x 5 Brasil

Brasil 4 x 0 Panamá

Brasil 1 x 0 Sérvia

2010

Irlanda 0 x 2 Brasil

Zimbábue 0 x 3 Brasil

Tanzânia 1 x 5 Brasil

2006

Rússia 0 x 1 Brasil

Brasil 4 x 0 Nova Zelândia

2002

Brasil 6 - 1 Islândia

Brasil 1 - 0 Iugoslávia

Portugal 1 - 1 Brasil

