Botafogo demite técnico Zé Ricardo após queda na Copa do Brasil

O Botafogo comunicou a demissão do técnico Zé Ricardo nesta sexta-feira (12), um dia após o time ser eliminado da Copa do Brasil, ainda na terceira fase, pelo Juventude (RS).

Endividado e com atrasos salariais, o clube contava com a classificação na competição, o que garantiria, além do ganho esportivo, premiação de R$ 1,9 milhão.

Junto do treinador, o auxiliar-técnico Cleber dos Santos deixa o clube.

No time alvinegro desde 4 de agosto do ano passado, Zé Ricardo esteve no comando em 40 jogos -com 17 vitórias, 7 empates e 16 derrotas.

Além da recente queda no torneio nacional, ele acumula desgaste pela campanha pífia no Campeonato Carioca, sem sequer chegar às semifinais dos dois turnos.

Enquanto define um substituto, o Botafogo terá duas semanas livres para treinos, uma vez que só voltará a ter compromissos em campo no dia 27, quando enfrentará o São Paulo, no Morumbi, pela estreia do Campeonato Brasileiro.

Folhapress