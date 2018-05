Barcelona recebe proposta e deve negociar Marlon, ex-Fluminense

presidente do Nice, Jean-Pierre Rivère, revelou nesta terça-feira que o Barcelona recebeu uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 86 milhões) pelo zagueiro Marlon. O brasileiro tinha mais um ano de empréstimo com o clube francês, mas não deve permanecer para a próxima temporada.

Marlon chegou ao Barcelona para atuar pelo time B. No fim da temporada 2016/17, ganhou chances na equipe principal por conta da contusão de jogadores da posição e foi bem, sendo elogiado pelo então técnico Luis Enrique. Para ganhar ainda mais experiência, foi emprestado ao Nice por dois anos.

Foto: Reprodução/Instagram

No time francês, Marlon disputou 27 partidas e foi titular na reta final da temporada, ao lado do compatriota Dante. Ele fazia parte dos planos do Nice para 2018/19, mas com a proposta recebida pelo Barcelona, ele deve antecipar sua saída do clube. Assim, o clube da Riviera deve receber uma compensação financeira.

O destino mais provável para o ex-jogador do Fluminense é a Premier League. Apesar de o presidente do Nice não revelar o clube que fez a proposta, West Ham e Leicester aparecem como favoritos a levar o brasileiro, com vantagem para os Foxes.

Terra