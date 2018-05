Barcelona estuda a contratação de dupla convocada por Tite

O Barcelona quer aumentar a legião brasileira em seu elenco. De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", a equipe catalã pretende contratar para a próxima temporada dois jogadores que estão entre 23 convocados por Tite para a disputa da Copa do Mundo: Marquinhos, do PSG, e Fred, do Shakhtar Donetsk.

Marquinhos é sonho de consumo do Barcelona há algum tempo, mas o PSG sempre freou o interesse do time catalão. Por conta da dificuldade de ter o brasileiro em seu elenco, a diretoria blaugrana segue monitorando outros nomes no mercado. Segundo o "Mundo Deportivo", Matthijs de Ligt, do Ajax, segue no radar e ganha a companhia de Kalidou Koulibaly, do Napoli.

Marquinhos na esquerda e Fred na direita (Foto: Montagem/Reprodução/Instagram

Fred é visto como substituto a longo prazo de Sergio Busquets. A negociação, contudo, está longe de ser simples. Além de o Shakhtar Donetsk não facilitar a saída de seus principais jogadores, o Barcelona terá a concorrência pesada de gigantes como os rivais de Manchester.

Pep Guardiola já elogiou Fred em entrevistas coletivas e o colocou como sucessor natural de Yaya Touré, que deixará o Manchester City ao fim desta temporada, o que pode indicar uma possível investida dos Citizens na próxima janela de transferências. Outro que também já falou bem do brasileiro foi José Mourinho, técnico do United.

