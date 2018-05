Barcelona chega à África do Sul para amistoso e causa euforia

Com a temporada praticamente encerrada e o título espanhol já celebrado, o Barcelona usou o meio de semana livre para fazer uma visita à África do Sul, onde enfrentará o Mamelodi Sundowns. E o desembarque da equipe em Johannesburgo foi motivo de euforia entre os sul-africanos nesta quarta-feira. Messi e companhia levaram ao aeroporto local centenas de fãs, que se espremeram na tentativa de um contato com os ídolos.

Barça viajou com elenco completo, incluindo Paulinho e Coutinho (Foto: Reprodução/Twitter)



O Barça decidiu levar seu elenco completo para o duelo contra o time sul-africano, no Soccer City, que será uma homenagem ao centenário de Nelson Mandela, ex-presidente do país, morto em 2013. Até mesmo os atletas que disputarão a Copa do Mundo realizaram a viagem de cerca de cerca de 11 horas - inclusive os brasileiros Paulinho e Coutinho.

Após o amistoso na tarde desta quarta, o Barça retorna para a Espanha, onde ainda tem um compromisso oficial na temporada 2017/18: o duelo contra a Real Sociedad, na última rodada do Campeonato Espanhol. O confronto no Camp Nou marcará a despedida de Iniesta, que está de saída do clube.

