Após treino, Neymar é liberado pelo PSG para voltar ao Brasil

O Paris Saint-Germain confirmou através de comunicado oficial que Neymar foi liberado para voltar ao Brasil nesta quinta-feira, onde dará continuidade com sua recuperação da fratura do quinto metatarso do pé direito. O craque participou parcialmente do treino com bola da equipe no Parc des Princes nesta quinta-feira e se apresentará à Seleção na Granja Comary na próxima segunda-feira.

Neymar treina no Parque dos Príncipes (Foto: Reprodução / Instagram)

Ainda no comunicado, o PSG deixa claro por conta de não estar disponível para o jogo contra o Caen no próximo sábado, na última rodada do Campeonato Francês, Neymar foi liberado para voltar ao Brasil.

A partir de segunda-feira, Neymar se apresenta a Tite em Teresópolis para a Copa do Mundo e passará a ficar à disposição do técnico da seleção brasileira. O Mundial da Rússia começa em 14 de junho com o duelo entre os anfitriões e a Arábia Saudita (o Brasil estreia dia 18, contra a Suíça), e a grande decisão acontecerá em 15 de julho em Moscou.



Além da informação sobre Neymar, o Paris Saint-Germain também divulgou as situações de Daniel Alves e Cavani. O lateral-direito, que está fora da Copa do Mundo por conta de um problema no joelho direito, segue em tratamento antes de passar por operação. Cavani, com dor muscular, também passou o dia em tratamento.

Globo Esporte