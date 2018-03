Após queda na Copa do Brasil, Fluminense decide vaga na Taça Rio

O Fluminense enfrenta a Cabofriense neste domingo, às 16h, em seu primeiro jogo após a eliminação da Copa do Brasil. A partida vale pela última rodada da primeira fase da Taça Rio, e o time tricolor só precisa de um empate para avançar às semifinais como primeiro colocado do Grupo C.

Apenas com a Taça Rio em disputa no primeiro semestre, o Fluminense tem chance de ver como o time se comporta após o tropeço diante do Avaí. As duas derrotas para o time catarinense -2 a 1 no Engenhão e 1 a 0 na Ressacada, nesta quinta,- foram as únicas nas últimas 13 partidas e provocaram a eliminação precoce da Copa do Brasil.

Fluminense contra o Avaí pela Copa do Brasil 2018 (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense F.C)

A decepção pela queda não deve provocar mudanças, pois o Fluminense vinha apresentando bons resultados. Mesmo com as perdas sensíveis no elenco no começo do ano -Henrique Dourado, Wellington Silva e Gustavo Scarpa deixaram o clube, enquanto Henrique e Diego Cavalieri tiveram seus contratos rescindidos-, o time tricolor tem a segunda melhor campanha do Estadual, atrás do Flamengo.

E isso aconteceu graças a um novo sistema de jogo implementado pelo técnico Abel Braga. Sem grandes opções para o setor ofensivo, ele optou por montar um time com um trio de zagueiros: Gum, Renato Chaves e Ibañez. E isso vai se repetir contra a Cabofriense.

Ainda que o Fluminense seja derrotado pela Cabofriense, o risco de eliminação é pequeno. Seus concorrentes (Botafogo e Portuguesa-RJ) têm três pontos a menos e saldo de gols bastante inferior.

A Cabofriense também luta pela classificação na última rodada. O time do litoral fluminense ocupa o terceiro lugar no Grupo B e está no páreo com Vasco e Flamengo. Se vencer, tem de torcer por um de seus concorrentes tropeçar. Se empatar, terá de "secar" um pouco mais para que cruzmaltinos ou rubro-negros percam, respectivamente, contra Botafogo e Portuguesa-RJ.

O Fluminense deve entrar em campo com a seguinte escalação para encarar a Cabofriense: Júlio César; Gum, Renato Chaves, Ibañez; Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza, Marlon; Marcos Júnior, Pedro.

Folhapress