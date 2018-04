Após pressão do MP, treino aberto do Corinthians muda para sexta

Depois de muita pressão por parte da Polícia Militar e do Ministério Público, o Corinthians voltou atrás sobre o treino aberto a seus torcedores. Inicialmente marcada para sábado (7), a atividade será agora realizada às 20h desta sexta-feira (6).

"Pensamos nos nossos torcedores e na cidade de São Paulo, pois o Ministério Público ia entrar na Justiça. E aí não poderíamos fazer treino aberto", justificou o presidente corintiano Andrés Sanchez. O clube divulgará uma nota com orientações aos torcedores, já que na quarta-feira (4) mais de 40 mil corintianos trocaram alimentos por ingressos para o treino.

O Corinthians joga a volta da final do Campeonato Paulista no domingo (8), contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O duelo terá torcida única -no caso, os palmeirenses. Na ida, o time alvinegro perdeu por 1 a 0.

Arena Corinthians deve receber bom público na noite de sexta-feira (Foto: Marcos Ribolli)



Desde o início da semana, o Ministério Público pressionou, por parte do promotor Paulo Castilho, para que corintianos e palmeirenses não tivessem treinos abertos à torcida no mesmo dia. Castilho, amparado pela recusa da PM em prover segurança para os dois treinos, preparou uma ação para impedir que a atividade fosse realizada, como explicou Andrés.

Em entrevista, o presidente do Corinthians chegou a dizer que não abriria mão da atividade, uma vez que o clube, segundo ele, já havia cedido demais para as autoridades e à FPF (Federação Paulista de Futebol). O departamento jurídico corintiano, porém, recomendou uma nova posição.

A mudança de posição por parte do Corinthians ainda permite que o Palmeiras siga sua programação original e também treine para os torcedores no Allianz Parque, sábado pela manhã.

Desta forma, porém, será menor o risco de encontro de corintianos e palmeirenses na capital paulista, sobretudo na linha 3-vermelha do metrô que liga justamente os estádios dos dois clubes com as estações Barra Funda e Itaquera.

Folhapress