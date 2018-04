A indefinição sobre a ida de Zlatan Ibrahimovic para Copa do Mundo da Rússia parece estar nos últimos capítulos. Depois de a seleção sueca anunciar que o atacante não integrará o elenco do Mundial, o astro do LA Galaxy deu entrevista e disse que não faz mais parte da seleção e, em tom de brincadeira, reafirmou que irá à Rússia.

Foto: Reprodução/Instagram

"Não tenho visto os jornais (suecos) porque o fuso horário me afeta muito e tenho que esperar. Mas como já disse, não sou mais parte da seleção da Suécia, e assim tem sido desde que saí. Não tem mais nada. Mas, se vou ao Mundial? Sim, eu vou. É o que tenho falado toda hora (risos)", afirmou Ibrahimovic aos jornalistas após treino do LA Galaxy.

Questionado se o México, adversário da Suécia na primeira fase, pode relaxar sabendo da ausência do maior artilheiro da história sueca, o jogador deu uma alfinetada. "Não. Acho que a Suécia é favorita para ganhar o Mundial porque são melhores sem Zlatan", concluiu.

A Suécia está no Grupo F, ao lado de Alemanha, Coreia do Sul e México. A estreia dos suecos está marcada para o dia 18 de junho, contra a Coreia do Sul, em Nizhny Novgord.

G1