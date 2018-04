Após Carioca esvaziado, Vasco x Botafogo tem maior público do país no ano

Questionado por jogadores, clubes, torcida e crítica durante toda sua realização, o Campeonato Carioca cravou importante marca em sua grande final, neste domingo (08). Com 58.135 mil torcedores pagantes (e 64.200 presentes) no Maracanã, Vasco x Botafogo se tornou o jogo de futebol com maior público no Brasil em 2018. A renda foi de R$ 2.219.230,00.

Antes, a melhor marca pertencia a Cruzeiro x Tupi, jogo que levou 45.624 espectadores ao Mineirao em 25 de março, pelo Campeonato Mineiro.

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)



Em São Paulo, o Corinthians levou 43.535 torcedores à Arena Corinthians no último dia 31, na primeira partida da decisão do Paulista, contra o Palmeiras. Três dias antes, 43.062 torcedores pagaram ingresso pra ver a semifinal contra o São Paulo no mesmo estádio.

Esvaziado até este domingo, o Campeonato Carioca tinha apenas um público entre os 30 maiores do país no ano (27ª marca): 28.345 pagantes, em 28 de março, na vitória do Botafogo sobre o Flamengo por 1 a 0 pela semifinal do torneio.

Os 64 mil espectadores viram uma final cheia de emoção neste domingo. Derrotado por 3 a 2 na ida, o Botafogo bateu o Vasco no tempo normal por 1 a 0, com gol do capitão Carli aos 49 minutos do segundo tempo. Nos pênaltis, Gatito defendeu duas cobranças, e o Botafogo ficou com o título ao vencer por 4 a 3.

Folhapress