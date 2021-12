Após assalto e abuso sexual, Abelhas Rainhas voltam a campo e goleiam no Piauiense

Uma goleada com sabor de recomeço. Após serem assaltadas e uma jogadora sofrer abuso sexual , o time de futebol feminino das Abelhas Rainhas, de Picos, voltou a campo neste sábado (04) e goleou o Skill Red em partida válida pela 4° rodada do Campeonato Piauiense de Futebol Feminino, no estádio Lindolfo Monteiro . Com a vitória por 9 x 0 a equipe de Picos ultrapassou o Fluminense e chegou a vice-liderança do campeonato. Na próxima quinta a última rodada da primeira fase definirá os finalistas do torneio, as Abelhas Rainhas terão uma tarefa dura, a equipe enfrenta o líder, Tiradentes, na briga por uma vaga na final.



Tentando superar o trauma da última quarta (01) quando dois homens renderam as jogadoras em um assalto, roubaram os pertences da delegação e ainda abusaram sexualmente de uma das atletas, o time foi a campo como franco favorito e venceu com facilidade o Skill Red por 9 x 0. O grande destaque da partida foi a artilheira Marciele que marcou quatro gols, Sâmella (3) Mirian e TK finalizaram o placar. Na quinta a equipe volta a campo as 16h contra o Tiradentes brigando pela vaga na final. De acordo com o regulamento, apenas os dois primeiros da tabela avançam à final do Piauiense feminino. O torneio dá ao campeão estadual da temporada vaga direta na Série A3 do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no