Após amistosos, Douglas Costa encaminha convocação para a Copa

Após os amistosos realizados diante da Rússia e da Alemanha, o técnico Tite foi enfático em afirmar que ainda não definiu a lista dos 23 convocados para a Copa do Mundo da Rússia, que será realizada entre os dias 14 de junho e 15 de julho.

O treinador, porém, tem mais um nome praticamente certo no Mundial: o atacante Douglas Costa, da Juventus, que foi titular contra a Rússia e entrou na etapa complementar diante da Alemanha. Diante dos russos, o jogador ganhou uma oportunidade como titular e jogou na posição de Neymar. Na partida, Tite escalou uma formação mais ofensiva com Philippe Coutinho na armação das jogadas e William e Douglas Costa abertos pelo lado.

Foto: Rafael Ribeiro/ CBF



Contra os alemães, o atacante entrou na etapa complementar no lugar de Coutinho. Foi a única substituição feita pelo treinador brasileiro durante a partida. Joachim Löw, por exemplo, fez cinco modificações.

Nesta terça-feira (27), o atacante recebeu elogios do treinador e do auxiliar técnico Sylvinho. "Eu tenho monitorado pessoalmente o Douglas, e faz três meses que ele assumiu a titularidade da Juventus. Entendíamos que era um processo de adaptação ao futebol italiano, difícil, mas ele tem dado muito bom resultado para a Juventus. Ele é escalado pela direita, esquerda, às vezes por dentro. O futebol na Itália tem muita variação tática e isso nos ajuda, ele empresta a nós", disse o auxiliar.

"O Douglas Costa cresceu muito. Cresceu na sua equipe e cresceu na seleção brasileira", afirmou o treinador, que havia confirmado no mês passado que já tinha 16 nomes assegurados.

Assim, as vagas abertas são para as posições de goleiro, lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo e um meio campista, que possa desempenhar a função de Paulinho. A 23ª vaga deverá ser usada pelo treinador para um jogador com característica mais ofensiva que atue no meio de campo.

Folhapress