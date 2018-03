Após 25 anos da estreia na F1, Barrichello celebra carreira

Quando o Mundial de Fórmula 1 de 1993 estava para começar, num domingo nublado em Kyalami, na África do Sul, as atenções estavam voltadas para o reencontro entre Ayrton Senna e Alain Prost. O francês voltava à categoria depois de um ano sabático e era o pole position com o velocíssimo carro da Williams. Já o brasileiro, que confirmara sua participação em cima da hora, às voltas com negociações de bastidores complicadas, era o segundo no grid após surpreendente desempenho com a McLaren, a ponto de disputar a pole com Prost. Mas ninguém imaginava que um garoto de 20 anos que largaria na sétima fila começaria a carreira mais longeva da história da Fórmula 1.

Há exatos 25 anos, Rubens Gonçalves Barrichello alinhava sua Jordan-Hart para iniciar uma trajetória que seria marcada por 322 largadas, 68 pódios, 11 vitórias, 15 poles, dois vice-campeonatos mundiais, em 2002 e 2004, e seis temporadas na equipe mais tradicional e famosa do mundo, a Ferrari. Ninguém passou mais fins de semana guiando um F1 do que Barrichello.

- Nunca imaginei isso tudo! Eu estava ali nas nuvens, os engenheiros, principalmente o Gary Anderson, estavam feliz com a minha entrada. Eu cheguei muito bem preparado na F1 apesar da juventude, preparado em saber desvendar os mistérios de acerto do carro, e querer melhorar mais. Mas nunca imaginei que seria uma carreira tão legal, e tão longa! Só tenho a agradecer! - disse Barrichello em entrevista ao GloboEsporte.com.

Rubinho chegou à Fórmula 1 credenciado por cinco títulos brasleiros de kart, além de ter conquistado também os campeonatos da Fórmula Opel e da Fórmula 3 Inglesa, e de ter sido terceiro colocado na Fórmula 3000 (o equivalente hoje à F2) em 1992. Barrichello assinou contrato com a Jordan, que havia tido excelente estreia na F1 em 1991, mas só tinha somado um ponto no ano seguinte, após problemas com os motores Yamaha. A equipe passou a usar unidades da Hart, consideradas confiáveis mas sem a mesma potência de outros motores. Nesse cenário, não foi possível testar o carro com regularidade na pré-temporada:

- A gente tentou testar duas vezes o carro na Inglaterra, mas o carro deu problema, e acabou tendo o mesmo problema hidráulico que teríamos na África do Sul.

No meio das feras!

Barrichello teve recepção calorosa de Ayrton Senna na África do Sul (Foto: Getty Images)

Em Kyalami, Rubinho sentiu de cara que estava no meio das feras. Recepcionado pelo ídolo Ayrton Senna nos boxes, ele ainda dividiria a pista com nomes do nível de Alain Prost, Michael Schumacher, Damon Hill, Gerhard Berger, Jean Alesi e Riccardo Patrese.

- Era um sonho. Eu estava ali vivenciando tudo. O Ayrton passou na frente do box para me cumprimentar. A África do Sul era a minha primeira corrida, o meu pai (Rubão) estava lá, um amigo nosso da família que sempre me acompanhou, o tio Plínio, estava lá também. Foi uma aventura, mas na hora que eu sentei no carro, amei aquela pista, aquelas curvas 1 e 2 que eram tão rápidas... Foi um sonho dividir a pista com eles. Tenho uma cena em que eu estava dentro do carro olhando a televisão e o Ayrton saindo do box dele, e aí quando ele passou em frente ao meu box, parei de olhar a TV para olhá-lo na real. Era um choque entre fantasia e realidade! - relembra.

As coisas pareciam andar bem. Rubinho ficou numa promissora 14ª colocação entre 26 pilotos, superando o experiente companheiro de equipe Ivan Capelli, que chegava na Jordan após passagem pela Ferrari. O brasileiro foi o segundo melhor estreante no grid, perdendo apenas para o nono colocado Michael Andretti, que pilotava uma McLaren bem mais competitiva.

Barrichello durante a temporada de estreia na F1, em 1993 (Foto: Reprodução)

Na corrida, Barrichello ganhou três posições antes da primeira curva, mas precisou frear para escapar de uma grande confusão causada por Hill, e voltou ao 14º lugar. Mas Rubinho aos poucos foi ganhando posições: subiu para 13º na sexta volta, com 20 voltas já era o décimo colocado, e chegou a um excelente sétimo lugar, apenas um abaixo da zona de pontuação da época, na 31ª volta. Foi quando a falta de resistência da Jordan, que se revelaria o grande problema da equipe durante todo o ano, deixou Rubinho a pé.

- Eu já estava em sétimo, atrás do Berger. Meu carro inclusive estava melhor do que o dele, com o motorzinho não andava tanto para passar - a Ferrari tinha um motor mais forte, de 12 cilindros. Mas eu estava ali saudável e, vendo o resultado da prova, dava para terminar entre os seis primeiros. Mas a Fórmula 1 é cheia de "ses" - admitiu Rubinho.

Numa corrida com muitos abandonos, Berger acabaria em sexto lugar mesmo tendo o motor Ferrari quebrado a três voltas do fim. Ou seja, de fato Rubinho tinha boas chances de pontuar logo na estreia caso tivesse terminado a corrida vencida por Alain Prost, com Ayrton Senna em segundo.

Carreira de vitórias, frustrações e longevidade

Mas ainda em 1993, Barrichello marcaria seus primeiros pontos, com um quinto lugar no Japão. Pilotaria por mais três anos na Jordan, e depois mais três na Stewart, antes de assinar com a Ferrari. A épica primeira vitória seria conquistada no GP da Alemanha de 2000, mas, além de vencer outras provas, Rubinho teria de conviver com a preferência da equipe italiana por Michael Schumacher, tendo de trabalhar em favor do alemão em diversas ocasiões.

Rubens Barrichello comemorando a centésima vitória do Brasil na F1, em Valência (Foto: Agência Getty Images)

Saiu da Ferrari no fim de 2005 e teve anos difíceis na Honda de 2006 a 2008. Naquele ano, bateu o recorde de corridas na F1 no GP da Turquia, superando o italiano Riccardo Patrese. Em 2009, Rubinho renasceu na Brawn GP em 2009, tendo conquistado a centésima vitória do Brasil na F1, em Valência (Espanha). Barrichello venceu também em Monza, na que é até hoje a última vitória do país na categoria, e brigou pelo título com o companheiro Jenson Button até a penúltima etapa. Em 2010 foi para a Williams, equipe pela qual correu mais duas temporadas.

- Eu amei tudo o que passei. Tive conversas com outras equipes, tive situações de outras equipes, mas tudo o que vivenciei foi ótimo para o meu aprendizado, para a minha evolução. E sempre levei um algo positivo para as equipes. Quando fui repórter da Globo deu para sentir que sempre deixei as portas muito abertas, mesmo onde não corri. Deixei um ambiente muito saudável e muito querido. Tem sempre situações em que queríamos que fosse isso ou aquilo. Mas de todas as dificuldades houve um aprendizado e uma melhora. Não tenho o que reclamar e só agradecer por esses anos todos na Fórmula 1, foram sensacionais!

Quarentão forte e feliz!

Rubens Barrichello se emociona no pódio da Stock Car em Interlagos (Foto: Reprodução)

Hoje, aos 45 anos - Rubinho faz aniversário dia 23 de maio - Barrichello é uma das estrelas da Stock Car, com um título em 2014, e sete vitórias. "Rato" de autódromos e kartódromos, ama o que faz e sempre que pode experimenta outras categorias, já tendo corrido na Fórmula Indy e disputado as 500 Milhas de Indianápolis, além de ter participado das duas mais importantes corridas de 24 horas do mundo, em Le Mans (França) e Daytona (Estados Unidos).

Recuperado de um pequeno acidente vascular cerebral que o fez ficar internado no começo de 2018, Barrichello voltou ao automobilismo com um segundo lugar na Corrida de Duplas da Stock Car, em Interlagos. E, pelo visto, Rubinho ainda tem muito a acelerar pelas pistas de todo o mundo:

- O amor por guiar é o mesmo, se bobear é maior hoje. Quando você é um piloto de Fórmula 1 muita coisa acontece, muita coisa sobe, muita coisa desce. Mas é uma vida intensa, de muito trabalho de patrocinador, mas muito tempo excelente de pista. Foi uma alegria muito grande passar esses anos todos, só me fizeram mais fortes para hoje em dia. E depois dessa prova de Stock Car dá para ver o quanto que estou feliz por renascer e por ter vivido essa vida maravilhosa, com ainda muita coisa para acontecer!

Globo Esporte