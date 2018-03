Alex Sandro não treina e Tite pode ter nova baixa na lateral-esquerda

O técnico Tite pode ter uma nova baixa na lateral-esquerda para os amistosos contra Rússia e Alemanha. Alex Sandro, do Juventus, sentiu um desconforto muscular e não participou do treino desta terça-feira (20) em Moscou. Ele seguirá sendo avaliado pelos médicos da seleção brasileira nas próximas horas.

Alex Sandro só foi chamado para os amistosos após o corte de Filipe Luís. O jogador do Atlético de Madri sofreu uma fratura na fíbula durante partida contra o Lokomotiv Moscou na última semana e já passou por cirurgia, só devendo voltar aos gramados dentro de sete semanas.

O titular da posição é Marcelo, do Real Madrid. No treino desta terça-feira no CT do Spartak, a seleção contou com 24 atletas divididos em dois grupos. Um deles, composto por 12, fez trabalho em campo reduzido.

Folhapress