Alex Sandro está na mira do Manchester United

O técnico José Mourinho começou a planejar o elenco do Manchester United para a próxima temporada. De acordo com o jornal britânico "The Times", o português tem dois alvos para o sistema defensivo: o lateral-esquerdo Alex Sandro, da Juventus, e o zagueiro Umtiti, do Barcelona.

Alex Sandro pode trocar a Juventus pelo Manchester United. (Foto: Reprodução/Instagram)



A publicação aponta que o comandante português não tem total confiança em Luke Shaw, Darmian e Blind, que jogam pela lateral esquerda do Manchester United. Por isso, o clube inglês acompanha os passos do jogador da Juventus e pode investir em sua contratação na próxima janela de transferências da Europa.

Para o sistema defensivo, o zagueiro francês Umtiti. Ele tem contrato com o Barcelona até junho de 2021, mas tem propostas de alguns clubes para deixar a Catalunha. A cláusula de rescisão do jogador é de € 60 milhões (R$ 245 milhões).

