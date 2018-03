Alemanha espera volta de Neuer em maio

Na apresentação da seleção da Alemanha em Düsseldorf, para os amistosos contra Espanha e Brasil, um participante ilustre chamou a atenção. Com o uniforme de concentração do time, Manuel Neuer foi fotografado e parou nas redes sociais da Federação Alemã de Futebol. No entanto, foi apenas uma visita. Ele não está à disposição para o amistoso contra os espanhóis, nesta sexta-feira, e nem contra o Brasil, dia 27.

O capitão da Mannschaft segue em recuperação de duas fraturas em sequência no pé esquerdo, ambas no ano passado. Primeiro, Neuer sofreu fratura em abril, contra o Real Madrid, na Liga dos Campeões. Voltou e, depois de apenas quatro jogos, fraturou o mesmo local, em setembro.

O capitão da Mannschaft segue em recuperação de duas fraturas em sequência no pé esquerdo. (Foto: Reprodução/Instagram)



A expectativa da comissão técnica de Joachim Löw é que ele volte a jogar pelo Bayern de Munique em maio e esteja apto para os dois últimos testes da Alemanha antes do Mundial. O time joga dia 2 de junho contra a Áustria e depois, dia 8 de junho, pega a Arábia Saudita. Os convocados vão se apresentar para os treinos em 23 de maio.



O discurso é de confiança no retorno, mas também há preocupação, pois ele deve voltar a jogar num período muito próximo da convocação final. Neste quarta-feira, o ex-jogador Oliver Bierhoff, atualmente diretor esportivo da seleção, falou sobre a situação do goleiro Neuer.

- Manu (Neuer) e eu estamos otimistas. Não há pressão. É uma decisão entre ele e o médico. Esperamos que ele esteja 100% quando convocarmos a equipe - disse, sobre uma possível ausência do arqueiro na lista final para a Copa do Mundo da Rússia.

A expectativa da comissão técnica é que ele volte a jogar pelo Bayern de Munique em maio . (Foto: Reprodução/Instagram)



A Alemanha tem previsão de chegada na Rússia em 12 de junho. A estreia no Grupo F será contra o México, dia 17. Depois, enfrenta Suécia, dia 23, e Coreia do Sul, dia 27.



Neuer não joga com a Alemanha desde outubro de 2016. A seleção venceu a Copa das Confederações com Ter Stegen, do Barcelona, como titular do time de Joachim Löw.

Para os amistosos contra Espanha e Brasil, o técnico tem três goleiros à disposição. Além de Ter Stegen, foram chamados Kevin Trapp, do Paris Saint-German, e Bernd Leno, do Bayer Leverkusen.

Globo Esporte