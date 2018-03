Álbum oficial da Copa do Mundo é lançado em São Paulo

A Panini lançou nesta segunda-feira, durante evento em São Paulo, o álbum oficial de figurinhas da Copa do Mundo de 2018. A novidade chega às bancas no próximo dia 16. Já os álbuns (incluindo modelos de capa dura) serão comercializados a partir do dia 20. Antes, no dia 18, haverá uma ação envolvendo 40 jornais no Brasil (o álbum virá junto com os jornais).

O que você precisa saber:

Preço do pacotinho: R$ 2 (com cinco figurinhas).

Preço do álbum: R$ 7,90.

Número de figurinhas: 682 (43 a mais do que no último álbum)

Segundo a empresa, serão sete milhões de álbuns no Brasil e uma tiragem de 40 milhões de figurinhas por dia.

São 18 jogadores por seleção. Os "convocados" do Brasil no álbum são:

Goleiro: Alisson;

Laterais: Daniel Alves, Marcelo e Filipe Luís;

Zagueiros: Thiago Silva, Miranda e Marquinhos;

Meio-campistas: Willian, Paulinho, Fernandinho, Casemiro, Renato Augusto, Giuliano e Philippe Coutinho;

Atacantes: Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Neymar.

A empresa relatou que tem funcionários que definem a escalação das seleções conversando com jornalistas e federações locais. Segundo a Panini, haverá o lançamento de figurinhas atualizadas depois da convocação final para quem quiser corrigir as escalações. É importante salientar que as escalações, por conta da burocracia de direitos, pela fabricação e distribuição, foram fechadas em dezembro do ano passado.

A maior novidade no álbum deste ano é a presença de grandes lendas da Copa do Mundo, como Pelé, além de uma seção que relembra todos os campeões mundiais.

Dentre os jogadores estrangeiros que atuam no Brasil e estão no álbum, destaque para os peruanos Guerrero (Flamengo) e Cueva (São Paulo). O colombiano Borja (Palmeiras), que tem sido convocado para a seleção de seu país, não está na lista.

Outra curiosidade é a presença dos brasileiros naturalizados Mário Fernandes (na Rússia) e Pepe (Portugal).

A empresa contratou o ex-lateral Cafu, capitão do penta, para ser o "embaixador do Álbum da Copa do Mundo". Ele está na parte reservada às lendas dos mundiais.

Globo Esporte