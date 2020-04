AFA vai encerrar temporada do futebol argentino, diz jornal

A temporada do futebol argentino será encerrada devido à pandemia de coronavírus. A informação é do jornal Clarín, que publicou que a decisão se tornará oficial na próxima terça-feira (28).

O ato ocorre com o cancelamento da Super League Cup, torneio que conta com 24 clubes e que teve apenas uma rodada disputada, no meio de março. A Superliga (Campeonato Argentino), no entanto, já havia sido encerrada com o Boca Juniors campeão.

(Foto: Reprodução/AFA)

Os organizadores da AFA responsáveis pela realização dos campeonatos decidiram também cancelar os rebaixamentos por dois anos - as promoções de times da 2ª divisão, no entanto, foram mantidas.

Com a iniciativa, um novo campeonato de 26 equipes será disputado no ano que vem, segundo o Clarín. Em 2022, serão 28 equipes no torneio.

(Foto: Reprodução/AFA)



De acordo com o Clarín, a ideia inicialmente foi rejeitada pelos presidentes do Boca Juniors e do River Plate, mas houve um acordo entre as partes que permitiu a decisão.

O próximo passo é definir os classificados para as competições internacionais - Libertadores e Sul-Americana - do próximo ano. Isto pode ser anunciado também na terça-feira, mas deve-se somar os pontos das rodadas concluídas da Superliga com a única data disputada da Super League Cup.

Folhapress