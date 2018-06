Adversária do Brasil na estreia na Copa, Suíça já está na Rússia

O primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo chegou na Rússia por volta das 10h30 desta segunda-feira. A Suíça ficará hospedada na cidade de Tolyatti, na região de Samara, uma das sedes da competição.

A equipe comandada pelo treinador Vladimir Petkovic está na sexta posição do ranking e apenas não será cabeça de chave, pois entrou na lista após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo.



Seleção suíça desemba na cidade de Tolyatti (Foto: Reprodução/G1/Bruno Diniz)



Este é o melhor momento do futebol suíço na história. A Suíça chega para sua quarta participação seguida na Copa do Mundo com a confiança de uma campanha invejável nos últimos dois anos. Desde a eliminação, nos pênaltis para a Polônia nas oitavas de final da Euro 2016, os suíços fizeram 16 jogos. Foram 13 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

A estreia contra o Brasil será na cidade de Rostov, domingo, dia 17, às 15h.

Globo Esporte