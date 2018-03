Adriano viajou nesta semana para a Itália e nesta sexta-feira visitou o centro de treinamento da Internazionale, clube em que atuou em duas passagens (2001/2002 e 2004/2008). O Imperador recebeu uma camisa personalizada do time de Milão, com o número 10, que usou no clube.

Adriano Imperador visita a Inter de Milão (Foto: Reprodução)



Durante a visita, Adriano se encontrou com o atacante argentino Icardi, que se declarou fã do brasileiro.

- Sou interista desde pequeno porque sempre escolhia (no videogame) a Inter porque estava (nela) o Adriano - disse, recentemente, o argentino.

A Inter de Milão completa 110 anos de fundação em 2018 e tem organizado eventos para homenagear jogadores que se destacaram pelo time. Na visita ao clube, Adriano recebeu também um livro com a história do clube italiano.

Adriano Imperador visita a Inter de Milão (Foto: Reprodução)



Globo Esporte