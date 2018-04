Adriano, ex-Barcelona, vive boa fase na Turquia

Com um currículo repleto de títulos, incluindo duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais Interclubes, o lateral-esquerdo Adriano está perto de aumentar sua coleção. Em sua segunda temporada pelo Besiktas, da Turquia, o brasileiro pode conquistar o bicampeonato turco e a Copa da Turquia nas próximas semanas. Apesar da boa fase, o desejo para retornar ao futebol brasileiro já fala mais alto. Adriano tem contrato até junho de 2019.

Adriano está no Besiktas, da Turquia, mas pensa em voltar para o Brasil (Foto: Divulgação/Besiktas)

Adriano conversou com o GloboEsporte.com e admitiu que tem interesse em voltar a atuar na sua terra natal. Revelado pelo Coritiba, o lateral de 33 anos não quer esperar muito tempo para retornar ao país porque quer jogar em alto nível.

– Cheguei a conversar com um clube da Série A, mas não se concretizou em proposta. Penso muito em voltar, e o momento é esse. Não dá para esperar muito porque o calendário brasileiro exige bastante. Quero mostrar meu futebol. Estou disposto a ouvir propostas para vestir a camisa de um grande clube – revela Adriano.

Com Filipe Luís e Marcelo constantemente convocados, dificilmente sobrará uma vaga para Adriano na Seleção. Mesmo sabendo que não será fácil conseguir retornar ao time comandado por Tite, o lateral ainda segue com esperanças.

– Claro que não é uma porta fechada. Tem pessoas na Seleção que conhecem o meu trabalho. É difícil porque não participei desta ‘Era Tite’. Tenho a esperança por uma oportunidade, mas fico feliz pelo momento da Seleção e pelo trabalho do Tite. Espero que continue neste mesmo nível até a Copa do Mundo para que consigamos ser campeões. Também sou um torcedor. Tenho amigos no grupo e sei que vão dar conta do recado.

Deixar o Barcelona ainda com um ano de contrato não é uma decisão fácil, segundo Adriano. Mesmo assim, sair do time catalão depois de quase seis anos foi uma decisão importante para o prosseguimento da carreira do lateral.

– Na última temporada joguei poucos minutos e já estava me preparando para mudar de clube. Sair do Barcelona é uma decisão difícil, ainda tinha um ano de contrato. Mas a falta de oportunidades fez com que eu decidisse. Fiquei feliz em vir para Turquia. A estrutura nos dá totais condições para trabalhar, fui campeão logo no primeiro ano (Campeonato Turco).

Momento do Besiktas

Na próxima quinta-feira o Besiktas entra em campo pela semifinal da Copa da Turquia contra o Fernebahçe. No primeiro jogo, com mando do time de Adriano, empate em 2 a 2. No Campeonato Turco, o Besiktas está na vice-liderança, um ponto atrás do líder Galatasaray. Depois da melhor campanha da história do clube na Liga dos Campeões, esses dois títulos viraram obsessão.

– Temos esses dois (campeonatos) como objetivo. Queríamos chegar às oitavas da Liga do Campeões e conseguimos. Foi algo inédito. A derrota para o Bayern foi dura, mas serviu para focarmos no restante da temporada e buscar os títulos. O jogo contra o Fernebahçe vai ser difícil, não tem favorito e estamos confiantes para fazer um placar positivo fora de casa.

Globo Esporte