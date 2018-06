"Quem é Roberto Firmino?''. Nove em cada dez brasileiros se perguntavam isso naquele dia 18 de novembro de 2014, quando o então atacante do Hoffenheim entrou em campo pela primeira vez com a camisa da Seleção. E não foi só isso: convocado por Dunga, ele acertou uma bomba de fora da área no ângulo para decretar a vitória por 2 a 1 em Viena. Quase quatro anos depois, a resposta da pergunta está na ponta da língua.

4 anos após gol na estreia, Firmino reencontra a Áustria em outro patamar. (Foto: Reprodução/Instagram)



A história de Firmino na Seleção começou no Estádio Ernst Happel, o mesmo palco da partida deste domingo contra a Áustria, às 11h (de Brasília), o último teste antes da estreia na Copa. Mas o desconhecido garoto de 23 anos deu lugar a um jogador reconhecido e vivendo o melhor momento de sua carreira no Liverpool às vésperas de sua primeira Copa do Mundo.



- Aquele era um Firmino um pouco mais novo, que ainda jogava na Alemanha. Depois disso fui para a Inglaterra, um futebol mais físico e intenso. Evoluí muito, me adaptei rápido e só cresci desde então - disse o atacante, hoje com 26 anos e seis gols pela Seleção.

Vinte vezes mais caro



Firmino saiu muito cedo do Brasil e não chegou a jogar em um clube de grande torcida. Foi revelado pelo Figueirense, sequer disputou a Série A do Campeonato Brasileiro e acabou vendido com apenas 19 anos para o futebol alemão. Custou quatro milhões de euros ao Hoffenheim.

4 anos após gol na estreia, Firmino reencontra a Áustria em outro patamar. (Foto: Reprodução/Instagram)



O bom desempenho em seu primeiro desafio na Europa lhe levaria à Seleção e ao Liverpool. Foi anunciado pelo clube inglês em junho de 2015, menos de um ano após a sua estreia pelo Brasil. Custou cerca de € 40 milhões (R$ 142 milhões na época), já contando premiações por gols e convocações. Hoje vale € 80 milhões (R$ 349 milhões) segundo o site especializado Transfermarket, vinte vezes mais do que sua primeira transferência.

Consolidado na Europa

O reconhecimento na Europa veio a base de gols, boas atuações e muitos elogios. Mas não foi rápido. Tanto que a presença de Firmino era contestada na Seleção até a temporada 2017/2018. Fruto muitas vezes do desconhecimento dos torcedores e da pouca (ou nenhuma) identificação do atacante com o futebol brasileiro.

O atacante teve boas temporadas em 2015/16 e 2016/17, mas explodiu na última. Ao lado de Sané e Salah, formou um dos trios de ataque mais letais do continente. Foram 27 gols e 17 assistências em 54 jogos. Dos gols, 11 ele anotou na Liga dos Campeões. Em sua primeira participação na competição, Firmino ajudou a levar o Liverpool ao vice-campeonato.

Sorriso inconfundível



De 2014 para cá, Firmino mudou também um detalhe estético que viraria uma de suas marcas registradas: o sorriso. Basta comparar as duas fotos dessa matéria. O atacante gastou uma pequena fortuna para fazer um clareamento com o dentista inglês Robbie Hughes, que também já atendeu Philippe Coutinho.

Segundo o profissional, o camisa 20 da Seleção escolheu um tom de branco que nunca havia utilizado em qualquer outro paciente. Foram precisas três sessões para alcançar o resultado, num total de dez horas.

Em alta e reluzente, Firmino marcou no amistoso contra a Croácia, no último domingo. O atacante briga com Gabriel Jesus por uma posição no time e vai começar a Copa no banco de reservas. Mas, independente da posição, espera fazer a torcida sorrir com o hexacampeonato.

Globo Esporte