Zidane torce por presença de Neymar contra o Real Madrid

Zinedine Zidane falou em entrevista coletiva nesta segunda-feira sobre a possibilidade de Neymar desfalcar o Paris Saint-Germain no duelo contra o Real Madrid, no duelo de volta pela Liga dos Campeões. O brasileiro deixou o campo na vitória do PSG sobre o Olympique neste domingo com dores no tornozelo e virou dúvida para a decisão em Paris pela Champions. Ele tem até o dia 6 de março para estar recuperado.

- Não gosto que os jogadores se lesionem, nenhum. Espero que ele possa estar neste jogo porque é onde os melhores jogadores devem estar – disse Zidane.

O treinador do Real Madrid, que pode perder por até um gol de diferença (derrota por 2 a 0 também serve, enquanto por 3 a 1 leva para a prorrogação), ainda falou como um possível desfalque de Neymar pode interferir na partida.

- Não vai influenciará em nada o que vai acontecer no jogo da próxima semana, isso é certo. Se ele não estiver lá, terá um outro jogador que estará. Não será a mesma coisa, mas o que estiver no seu lugar estará motivado, será alguém pronto para esse tipo de jogo.

A expectativa é que o jogador passe por novos exames nesta segunda-feira para verificar se houve uma possível lesão no ligamento, mas a possibilidade de fratura no tornozelo direito de Neymar está descartada. O atacante brasileiro passou por uma ultrassonografia na noite de domingo, no American Hospital de Paris, e confirmou que não houve nenhum dano ósseo.

Globo Esporte