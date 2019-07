Zidane planeja Real Madrid com Vinicius Júnior titular, diz jornal

O técnico Zinedine Zidane já começa a planejar o time do Real Madrid para a próxima temporada. E segundo o jornal espanhol "Marca", o atacante Vinicius Junior terá um papel importante nele. A publicação destaca na capa de sua edição desta sexta-feira (19) que o treinador francês pretende formar um trio ofensivo com o brasileiro ao lado de Hazard e Benzema, astros da equipe.

Ainda segundo a publicação, Zidane já começa a testar Vinicius Júnior pelo lado direito do ataque merengue, já que a ponta esquerda será ocupada por Hazard, que é a principal contratação do clube até o momento para a próxima temporada. O belga, inclusive, vai assumir a numeração que era de Cristiano Ronaldo no clube. No comando do ataque, Benzema segue prestigiado mesmo com a contratação de Luka Jovic. Para o técnico, seu compatriota é "indiscutível" como titular da equipe.

UOL / Folhapress