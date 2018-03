Neymar será a grande ausência do esperado duelo entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, nesta terça-feira, que vai definir um classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões. Na véspera do duelo no Parque dos Príncipes, o treinador merengue, Zinedine Zidane, minimizou a ausência do jogador mais caro do mundo e disse que o desfalque "não muda" a dificuldade do jogo para o time espanhol porque o PSG "terá outro jogador para mostrar serviço".

- O problema que é parecido e ao mesmo tempo muda tudo e nada. Porque é um jogador excepcional, tudo que ele fez até agora com o clube. Para nós nada mudará porque certamente enfrenteramos outro jogador, que será motivado e que terá vontade de mostrar, fazer uma grande partida. Isso não vai mudar tanto. PSG é uma grande equipe com grandes jogadores e terá um time extremamente competitivo - afirmou o treinador.

A partida de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões será no Parque dos Príncipes, às 16h45 desta terça, com transmissão ao vivo da TV Globo e do GloboEsporte.com. O site fará o pré-jogo ao vivo a partir das 15h45.

O jogador em questão que tentará mostrar serviço é Angel Di María. O ex-jogador do Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões em 2014, será o substituto do camisa 10 e recebeu elogios do comandante merengue.

- Conhecemos muito bem o Angel. Ele é um jogador espetacular e pode jogar em qualquer posição no meio-campo. É rápido e tem um bom chute. Vamos tentar fazer a nossa parte e evitar que criem oportunidades, o que acontecerá.

Kroos e Modric foram relacionados para a partida na França e participaram normalmente do treino desta segunda-feira. O treinador não adiantou a escalação, mas deixou claro que só vai contar com quem estiver 100%.

- Os jogadores devem estar 100%. Nunca escalarei um que jogue 70%. Eu acho que todos podem jogar amanhã. Não é uma final. É a partida de volta das oitavas. Conhecemos a importância do jogo. Vamos tentar fazer o nosso melhor.

Zidane tem duas Champions à frente do Real Madrid em sua curta carreira como treinador. O único clube francês que levou a Liga dos Campeões foi o Olympique Marselha na década de 90. Na coletiva, Zizou falou sobre a falta de títulos de seus compatriotas na competição mais importante entre clubes do continente.

- Não sei por que apenas uma equipe francesa ganhou a Liga dos Campeões. O único foi o Olympique Marselha em 93. Os grandes se especializaram nestas competições, mas isso não significa nada. Um bom ano pode levar um clube francês a ganhar a Liga dos Campeões.

Além disso, Zidane falou de sua volta às origens na França.

- Nós estamos em Paris. Eu sou de Marselha! (risos). É sempre um prazer voltar à França porque como você disse eu não venho muito. E é uma situação diferente porque venho jogar uma partida com o Real Madrid. Para mim, o mais importante é o que faremos em campo amanhã e não a questão pessoal. O importante é que a gente esteja pronto para fazer um grande jogo contra um grande PSG. Um jogo difícil amanhã para conseguirmos passar. Será um grande jogo.

Sergio Ramos

Na coletiva ao lado de Zidane, o capitão do Real Madrid também falou sobre a ausência do craque brasileiro.

- Neymar é um jogador diferente a nível mundial. Sofremos com ele no Barcelona. Agora, Di María é outro grande jogador. Ajuda o sistema defensivo.

Sergio Ramos falou sobre outro brasileiro na coletiva ao ser quesionado sobre as declarações de mais cedo de Daniel Alves, que disse que o PSG foi melhor no jogo de ida.

- Todos têm sua a opinião. Todos são respeitáveis. Eu não vou entrar em um debate. Eu acho qu em casa fizemos algumas coisas bem e outras mal. Amanhã é outra oportunidade para mostrar o mundo. Há 50 por cento de chances entre dois rivais muito poderosos.

