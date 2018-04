Zidane a CR7: 'Se confiar em mim, vou prolongar sua carreira'

Desde janeiro de 2016 no comando do Real Madrid, o técnico Zinedine Zidane fez algo que muitos acreditavam ser impossível: convencer Cristiano Ronaldo a ser poupado em algumas partidas. A decisão, contudo, vem deixando o português afiado e em forma, apesar dos 33 anos de idade.

Segundo o jornal "L'Équipe", uma conversa entre os dois teria feito o gajo repensar algumas decisões na carreira. "Se me ouvir, aceitar descansar de vez em quando, ficando fora de alguns jogos, e se confiar em mim, então vou prolongar a sua carreira em vários anos", disse o treinador a Cristiano Ronaldo, segundo o jornal francês.

Dos 30 jogos do Real Madrid no Campeonato Espanhol, o português disputou 23 partidas e fez 22 gols, a maioria deles em 2018, quando a pontaria voltou a ficar afiada. Na Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo atuou nos oito jogos dos espanhóis e balançou as redes em 12 oportunidades, sendo o artilheiro isolado da competição.

No último sábado, o Real Madrid venceu o Las Palmas por 3 a 0, com dois gols de Bale e um de Benzema. Cristiano Ronaldo, por sua vez, foi poupado por conta do compromisso pelas quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, contra a Juventus, em Turim.

