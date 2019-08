Zé Ricardo é confirmado como novo treinador do Fortaleza

Zé Ricardo será o técnico do Fortaleza até o fim da atual temporada. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12), um dia depois de Rogério Ceni trocar o time cearense pelo Cruzeiro.

O treinador, de 48 anos, estava sem clube desde abril deste ano, quando deixou o Botafogo. Na ocasião, ele foi hostilizado por torcedores alvinegros no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, após a eliminação da Copa do Brasil, para o Juventude (RS).



Foto:Reprodução

Sua carreira como técnico também inclui passagens por Flamengo e Vasco.

Com o clube rubro-negro, foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro em 2016 e campeão estadual em 2017. Já à frente do time cruz-maltino, foi eleito o melhor técnico do Campeonato Carioca em 2018.

O Fortaleza não confirmou a data de estreia de Zé Ricardo. Há, no entanto, a expectativa de que ele esteja à beira do gramado no compromisso do próximo sábado (18), diante do Internacional, na Arena Castelão.

Folhapress