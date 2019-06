Não é novidade que o holandês Matthijs de Ligt se tornou um dos nomes mais desejados no mercado europeu para a próxima temporada. Capitão do Ajax com apenas 19 anos de idade, o jovem é visto como um dos zagueiros mais promissores dos últimos tempos. A disputa de mercado foi tamanha que o defensor encantou até mesmo Cristiano Ronaldo.



Durante a final da Liga das Nações, entre Portugal e Holanda, CR7 pediu para que De Ligt escolhesse a Juventus. A conversa entre ídolo e promessa aconteceu dentro de campo.

"Ronaldo me pediu para ir para Turim. No início não percebi, mas depois fiquei um pouco chocado. Mas depois ri, só que não respondi", afirmou o jovem holandês após a partida, que terminou com a vitória de Portugal por 1 a 0.

O pedido de CR7 mexeu com De Ligt, e a Juventus é a favorita para fechar com o garoto. Além do clube italiano, Barcelona, Manchester United e Liverpool demonstraram interesse na contratação do holandês. Tirar o zagueiro do Ajax deve custar cerca de R$ 300 milhões ao interessado vencedor. Mas o que faz De Ligt ser tão disputado na Europa a ponto de um astro como Cristiano Ronaldo pedir pessoalmente a sua contratação?

O zagueiro estreou pelo time principal do Ajax em 2016 e fez o primeiro gol pelo clube em uma partida contra o Willem II. Com 17 anos recém-completados, ele se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar com a camisa do clube holandês, atrás apenas de Clarence Seedorf. Menos de um ano depois, De Ligt já estava na seleção holandesa.

Liderança

De Ligt ainda não tem quatro anos como profissional, mas a forma como lidera o elenco do Ajax chama atenção. Uma prova de como ele tem influência e maturidade o suficiente para ser capitão da equipe foi dada logo após a conquista do Campeonato Holandês.

Durante a festa do título, que contou com milhares de torcedores do clube, De Ligt deu um discurso firme e marcante.

"O mais importante é que mostramos a todos do que o Ajax se trata e que tipo de cidade é Amsterdã. Mostramos o que representamos, e isso é o futebol ofensivo", disse o zagueiro. "Mostramos a todos o que o homem lá em cima (Johan Cruyff) queria ver e o que ele esperava de nós. Fizemos tudo juntos: jogadores mais velhos, mais novos, todos."

Velocidade e cobertura

Dentro de campo, De Ligt se destaca pelo senso de cobertura e velocidade. Parceiro de Virgil Van Dijk na seleção holandesa, ele dificilmente erra o tempo de bola e quase não perde na corrida para os atacantes adversários. O baixo número de cartões recebidos até agora ajuda a ilustrar a capacidade defensiva do jovem. Até o momento, ele recebeu apenas 15 cartões amarelos e foi expulso apenas uma vez na carreira, em um amistoso defendendo a Holanda.

Saída de bola

Outro ponto forte é a saída de bola. Segundo o site de estatísticas "Who Scored?", De Ligt acertou 88,8% dos passes que tentou na última temporada. Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, ambos da Juventus, completaram 86,3% e 87% dos passes, respectivamente.

UOL / Folhapress