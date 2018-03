Ygor Coelho é 30º do mundo no Badminton

O brasileiro Ygor Coelho avançou mais um estágio na carreira nesta quinta-feira. Primeiro atleta do país a disputar a Olimpíada no badminton, na Rio 2016, nesta semana o jogador ganhou três posições no ranking mundial da modalidade e atingiu o 30º posto, melhor da história de um atleta nascido no Brasil. Na quarta-feira, Ygor encarou o malaio Chong Wei Lee, vice-líder do ranking, e fez jogo-duro, mas acabou derrotado por 2 a 0 no torneio All England.

Ygor nasceu na comunidade de Chacrinha, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e é cria do projeto Miratus, criado pelo próprio pai para crianças carentes e referência no mundo inteiro. No início do ano, o jogador chegou a ser 31º do ranking e agora assume a sua melhor posição na carreira.

Globo Esporte