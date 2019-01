Yago Pikachu comemora bom início cruzmaltino no Campeonato Carioca

Líder do Grupo B com nove pontos em três jogos disputados, o Vasco da Gama possui a melhor campanha da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Desde 2016, quando conquistou a principal competição estadual pela derradeira vez, o Almirante não vencia tantas partidas de forma consecutiva.



Para aumentar a competitividade e deixar todos os integrantes do elenco em condições de jogo, Alberto Valetim tem rodado o grupo e colocado em campo apenas os jogadores que estão em melhores condições físicas. Bruno César e Maxi López, por exemplo, seguem em pré-temporada, e ainda não estrearam no atual ano. A estratégia do comandante foi elogiada por Yago Pikachu.

- Isso é fruto do nosso trabalho, mas está apenas no começo e não podemos nos iludir com essas três vitórias consecutivas. A competição é muito é muito longa, e a nossa equipe vem conseguindo suportar muito bem, apesar das modificações na escalação que estão acontecendo em todas partidas. O time está se comportando da forma que o treinador quer e tem tudo para conseguir seu objetivo no final - declarou o camisa 22, que manteve os pés no chão ao ser perguntado se o Vasco possui a melhor equipe do Carioca.

- É muito cedo para falar que somos a melhor equipe do campeonato, mas seguimos na briga, assim como os outros clubes grandes. Sempre tem um pequeno que chega também. O importante é que estamos fazendo nossa parte. Temos 100% de aproveitamento e demos um passo importante para garantir um lugar na semifinal da Taça Guanabara. Somos um dos favoritos ao título, e estamos trabalhando para concretizar esse favoritismo no final - acrescentou Pikachu.

Mirando a quarta vitória consecutiva no Campeonato Estadual, o Vasco da Gama retorna aos gramados nesta quarta-feira (30/01), às 17 horas, para medir forças com a Portuguesa da Ilha do Governador. A partida tem mando de campo da Lusa Carioca e será disputada no Estádio Moça Bonita, em Bangu.









Foto: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br