Willian acredita em tropeço do Flamengo para assumir a liderança

Willian Bigode falou sobre o atual momento do Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro e acredita em um tropeço do Flamengo para assumir a liderança. Em entrevista, o autor do gol na vitória deste domingo (22), diante do Fortaleza, ressaltou a importância de o clube comandado por Mano Menezes manter a regularidade na competição.

"Isso vai acontecer uma hora, o Flamengo vai perder. Vai acontecer de vir uma derrota para a gente. Temos que aproveitar esse momento. Não temos que ficar preocupados com o Flamengo, temos que fazer nossa parte. Somos os atuais campeões. O que eu sempre falo é manter regularidade. É estar cada vez mais perto do Flamengo e no final conquistar o título", disse o atacante em entrevista hoje para o SporTV.

Na quinta-feira (26), o Palmeiras enfrenta o CSA no Pacaembu. "Nesse segundo turno, a tendência é que os jogos fiquem mais difíceis. O CSA vem de uma sequência bem positiva, tem que ter respeito. Mas, diante do nosso torcedor, tem que se impor e conseguir os três pontos", disse Willian.



Willian acredita em tropeço do Flamengo - Foto: Reprodução/Instagram

No começo do mês, Felipão foi demitido do clube e Mano assumiu o comando. Em relação a essa troca de técnicos, Bigode disse: "Como eu falei em outras entrevistas, acredito que cada um tem sua forma de montar a equipe. Não acredito em uma mudança tão grande, temos que valorizar o que o Felipão nos ensinou, um cara com histórico lindo no Palmeiras e o Mano, com aquilo que acredita, tem colocado algumas coisas em prática. Com esses jogos e boas sequências de vitórias. Estamos felizes, é um treinador vitorioso, tem suas ideias e está dando certo".

Com Mano, Willian passou por mudança de posicionamento em campo. "Ele gosta de me posicionar mais perto do gol. Tive a chance de jogar com ele assim no Cruzeiro. Ele tem me posicionado dessa forma e tem dado certo. Que eu possa aproveitar essas oportunidades. Perto do gol eu posso ajudar a construir mais as jogadas. Estou gostando bastante".

Folhapress