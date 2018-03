William admite interesse em Ganso e defende Jair no Santos

Representante do Santos no Congresso Técnico do Campeonato Paulista, nesta terça-feira, em São Paulo, o gerente de futebol do Santos, William Machado, falou sobre a busca do clube para a chegada de reforços.

O dirigente admitiu o interesse em buscar um meia e um centroavante, confirmou o interesse em Paulo Henrique Ganso e saiu em defesa do trabalho do técnico Jair Ventura, muito criticado pela torcida nos últimos jogos.

– Precisamos dar mais alternativa ao nosso técnico para variar o modelo de jogo. Temos analisado um jogador de área com mais força para segurar a bola na frente, em um jogo mais duro. Buscamos um jogador com essa caraterística. Um meia também para dar essa variação. Ao mesmo tempo sabemos que temos Vitor Bueno, que vem se recuperando, ganhando seu melhor ritmo de jogo. Diogo Vitor está aparecendo, mas não dá para colocar todo peso em cima dele – afirmou

William fez questão de reforçar que o Santos vai ter paciência para buscar novos jogadores.

– Estamos procurando, mas com muito critério. Sabendo que talvez não venha uma contratação bombástica, mas que dentro do modelo de jogo do Jair possa ajudar muito o Santos.

O gerente de futebol mostrou o desejo de contar Paulo Henrique Ganso, do Sevilla, novamente. Ele, porém, assegurou que não sabe de nenhuma negociação com o meio-campista revelado na Vila Belmiro.



– Existe (interesse) porque é um jogador que tem história no clube. Agora, valores, disposição do atleta, isso tudo passa por negociação. Aí a negociação, se vier a iniciar, inicia a partir do presidente. Até então não tem nada, que eu saiba. O presidente tem total autonomia para iniciar uma negociação e depois comunicar – explicou William.

Ele não garantiu Jair Ventura no comando do Santos até o fim do ano, mas disse que pensar em mudança neste momento é um crime.



– Não dá para fazer promessa nenhuma. Mas, dentro do meu conhecimento do futebol, é um trabalho inicial. O Jair pegou um grupo, uma nova gestão, está implementando seu modelo de jogo, faltam umas peças. Sabemos a dificuldade financeira também. Não podemos colocar o técnico como questão principal. O time está evoluindo, estamos vendo o crescimento. A gente tende a imaginar que com seis meses os atletas começam a ter com conceitos mais assimilados. E vamos ter evolução maior. Falar em qualquer possibilidade de insegurança do técnico agora seria criminoso.

O dirigente também elogiou o trabalho feito até o momento pelo técnico Jair Ventura e o defendeu das críticas recebidas nas últimas semanas, principalmente depois da derrota em casa para o São Bento, no último domingo.

– Respaldo total. A gente não pensa jogo a jogo. A gente tem de pensar em temporada. Sabemos o desgaste que os jogadores estão tendo em um calendário apertado de Copa do Mundo. Precisamos conhecer os jovens, nada melhor do que os jogos. Não montamos equipe pensando em perder, teve uma cobrança muito forte em cima dos atletas. Sabemos que o desempenho poderia ter sido melhor. Mas entendemos que é uma equipe sem entrosamento. Temos que pensar no todo e não apenas no jogo.

Globo Esporte