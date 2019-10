Wesley Macedo e Guilherme Portela vencem a Copa NE de Enduro

O Enduro do Corisco, uma das mais tradicionais provas off road de enduro de Regularidade já pode ser considerada a maior, mais técnica e também com melhor estrutura da temporada na modalidade regularidade, realizada pela Federação de Motociclismo do Piauí – FMP. E tinha que ser, pois a prova, realizada neste domingo (27), foi escolhida pela Confederação Brasileira de Motociclismo – CBM para fechar a Copa Brasil Nordeste de Enduro de Regularidade, competição regional que teve etapas realizadas no Ceará e no Maranhão.

A prova também valeu como duas etapas do Campeonato Piauiense de Enduro. Com largada às 7 horas da manhã do Shopping Rio Poty, a prova seguiu por quase 200 km entre trilhas na região de Teresina e também pelo trecho mais técnico e mais difícil, as famosas e desafiadoras serras na região do município de Altos, a 35 km de Teresina. A chegada começou a partir das 14 horas, no Shopping Rio Poty para os pilotos das categorias Master e Sênior.

Em seguida, começaram a chegar os pilotos das categorias Júnior, Rally, Novato e Duplas. A prova, dividida em duas etapas, começou a adentrar trilhas pela zona leste de Teresina, começando a esquentar pela região do bairro Vale do Gavião. A primeira etapa foi marcada por muitas trilhas, piso de chão batido e muitos, muitos laços, trechos nos quais os pilotos precisam estar atentos à navegação para não errarem o percurso, já que são fiscalizados pela equipe de cronometragem via GPS e qualquer erro já compromete valiosos pontos na prova.



Wesley Macedo, campeão geral da competição na categoria Sênior - Foto: Márcia Cristina/FPM



À tarde, as trilhas já adentrando a região de Altos, a prova passou por vários povoados e muitas serras, com subidas e descidas radicais, onde o desgaste, o sol forte e a atenção com a navegação foram preponderantes. Para alguns, infelizmente falhas no equipamento ou até mesmo quebra no motor e problemas mecânicos significaram fim de prova.

Na categoria Master, considerada a elite do enduro, vitória do piloto de Teresina Lauro Rodolpho Soares Lopes, atual vice-campeão piauiense de enduro de regularidade e campeão piauiense de Enduro FIM, venceu as duas etapas e sagrou-se campeão da prova, portanto campeão do Enduro do Corisco, já que na Copa Brasil Nordeste não existe a categoria Master na disputa, somente Sênior, Júnior, Novato, Dupla e Rally.

“A prova foi muito disputada, muito técnica, de alto nível de dificuldade e precisa na planilha. Para mim que estou disputando a liderança do Piauiense fico muito satisfeito pela organização, segurança e volto satisfeito para casa”, disse Lauro, que tem no esporte amor, aventura, amizade, saúde e lazer, já que a sua profissão é médico dermatologista em Teresina.

Na categoria Sênior, vitória do piloto de Teresina Wesley Macedo, o Alemão, que também venceu a Copa Brasil Nordeste, após disputar as três etapas com pilotos de cinco estados. Em segundo na Sênior, venceu a prova e no geral o piloto de Santa Quitéria, no Ceará, Hérculo Onofre Jales. Na categoria Júnior, venceu a prova e a copa o cearense Jailton Gomes da Silva Pontes, o parnaibano Alex Marinho ficou em segundo lugar.

Na categoria Novato, vitória campeão da Copa é o piloto de Teresina Guilherme Portela, seguido do piloto picoense Washington Júnior. Na categoria Rally, o campeão da prova e da Copa foi Francisco Pedro Leonardo, de Fortaleza, Ceará, seguido do piloto também de Fortaleza Dardânio George Lopes. Na categoria Duplas, os campeões são: Cidmar / Alexandre Negreiros, de Fortaleza e em segundo venceram Flávio / Adlan Alexandre, de Recife, Pernambuco.

A premiação tanto dos campeões da Copa Brasil Nordeste de Enduro como do Campeonato Piauiense aconteceu no início da noite deste domingo, no Shopping Rio Poty. A prova teve total estrutura, contanto com parque fechado, briefing e a apresentação dos pilotos ao público com a largada promocional. Teve toda estrutura de abre-trilha, resgate e ambulâncias e não houve nenhum incidente grave.

Alguns pilotos não conseguiram concluir a prova, por falha mecânica ou no equipamento de navegação, como o piloto máster Lenilson Viana, que não chegou a cumprir a segunda etapa da prova. O Enduro do Corisco 2019 tem a parceria da Semel – Prefeitura Municipal de Teresina, The Radical Shop, Radical Produções e Shopping Rio Poty.

Jornal O Dia