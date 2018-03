Wallace terá River com elenco completo para jogo diante do 4 de Julho

Após semanas com o departamento médico movimentado, o treinador do River, Wallace Lemos, volta a ter praticamente todos os jogadores à disposição. O goleiro Victor Paiva, o volante Gustavo Radar e o lateral Madson estão à disposição novamente. O River vem de um resultado expressivo diante do Piauí, após uma vitória por 5x2 e volta a campo no domingo (4) quando encara o 4 de Julho, às 9h da manhã, na Arena Itacoatiara, em Piripiri.

Entre os retornos, um dos mais importantes é o do volante Gustavo Radar, que antes da lesão era titular absoluto no time de Wallace. O atleta passou um mês se recuperando e acredita que se for acionado, tem condições de estar em campo contra o Colorado. “Eu passei quase um mês de fora, mas a recuperação foi muito boa. Treinei na semana passada com o professor Jonas e agora com o Wallace. Estou um pouco fora de ritmo, mas se ele precisar de mim eu estou pronto para ajudar”, disse Radar.



Treino do River para o jogo de domingo contra o 4 de Julho de Piripiri (Foto: Elias Fontinele/O Dia)



Outro nome que vinha sendo monitorado pela comissão técnica é o atacante Eduardo. Autor de dois gols na vitória em cima do Piauí, o jogador não voltou a campo no segundo tempo por conta de dores na posterior da coxa, lesão que vem incomodando o atleta na temporada, mas apesar do susto Eduardo afirma que vai estar em campo. “Eu estou treinando normal e não estou sentindo dor, mas é sempre bom a gente fazer um trabalho de prevenção e fortalecimento para diminuir a incidência desse tipo de acontecimento e, na reta final do campeonato, está ainda melhor”, conta Eduardo.

O jogo que iria acontecer à tarde foi modificado para as 9h da manhã e o treinador Wallace Lemos não esconde a surpresa com o horário, que, segundo ele, nunca tinha visto uma partida de futebol acontecer. “Não é normal. Na minha vida profissional e como atleta eu nunca vi, já vi às 10 e 11 sim, a gente pode achar que não, mas uma hora pela manhã faz muita diferença”, Frisou Wallace.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia