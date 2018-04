Wallace Lemos faz balanço de temporada no River

O River encerrou sua participação em competições profissionais esse ano. Na noite de quarta-feira (25), o time comandado por Wallace Lemos sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Sampaio Corrêa, do Maranhão, em jogo válido pela Pré-Copa do Nordeste, que garantiu o time maranhense na fase de grupos da Copa do Nordeste 2019. A partida também foi a última desse ano do time, pois a equipe não tem calendário para o segundo semestre.

O técnico do River, Wallace Lemos, fala sobre a entrega dos atletas não somente na partida diante do Sampaio, mas no decorrer da temporada. “Agora é levantar a moral desses meninos. Agradecer a tudo que eles fizeram, pois levantaram essa cabeça com muita moral e lealdade”, disse o técnico.



River e Sampaio Corrêa se enfrentaram e o Galo perdeu por 3x0 em São Luís (Foto: Victor Costa/River)



O River encerra a temporada com o título de vice-campeão Piauiense e tem garantido para 2019 a participação na Copa do Brasil e Brasileiro Série D de 2019 diferente desse ano. O técnico Wallace Lemos fala que fica uma frustação por não ter garantido a vaga na Copa do Nordeste do próximo ano, mas que boa parte dada ao grupo foi cumprida.

“Hoje fica um pouco de tristeza por não ter conseguido o título que nos daria um passaporte direto para a Copa do Nordeste e também essa oportunidade contra o Sampaio Corrêa. Mas a primeira situação foi cumprida e agora o clube pode começar a planejar o 2019, então, foi de grande valia a performance desses atletas”, frisou Wallace.

O jogo pela Pré-Copa do Nordeste marcou a última apresentação do Tricolor no ano. Agora, os torcedores só terão oportunidade de acompanhar o time novamente em 2019. A diretoria ainda deve conversar com os jogadores e comissão técnica para definir se irão defender o clube na próxima temporada.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia