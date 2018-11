Vitória da Chape eleva risco de queda de Vasco e Corinthians, aponta site

A vitória da Chapecoense sobre o Santos na segunda-feira (12), por 1 a 0, esquentou a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e elevou o risco de rebaixamento de Vasco e Corinthians, indicam cálculos do site Chance de Gol.

Derrotado pelo Grêmio no último domingo (11), o clube carioca tem 28,1% de chance de cair para a Série B -antes era 19,5%. O Corinthians, que vem de empate com o São Paulo, foi de 2% para 3,9% de risco de queda.

Os vascaínos, na 15ª colocação, somam 38 pontos, apenas um a mais que a Chape, que abre a zona de rebaixamento. Os corintianos têm 40, em 13º.

Mesmo com a vitória, a Chapecoense segue entre as mais ameaçadas para as três vagas de rebaixamento ainda em aberto, agora com 35,3%. Ceará (7,9%), Sport (42,7%), Vitória (82,1%) e América-MG (95,2%) completam o grupo que luta contra a degola. O Paraná já está rebaixado.

LIBERTADORES

A derrota em casa complicou o Santos em sua busca por uma vaga na Copa Libertadores. Oitavo, com 46 pontos -um a menos do que o Atlético-MG, em sexto-, o time comandado por Cuca viu sua chance cair de 47,5% para 21,5%. Os mineiros têm 34,1% de classificação, e o Atlético-PR, 31,9%.

A análise do Chance de Gol leva em consideração o local da partida, o retrospecto recente e os adversários que restam a cada clube enfrentar. Por causa disso, alguns clubes que estão atrás na tabela têm mais chances de título, vaga na Libertadores ou rebaixamento que outros que estão à frente.

Veja as possibilidades segundo o site Chance de Gol:

Chances de título

1 - Palmeiras (67 pontos) - 96,4% de chances

2 - Internacional (62 pontos) - 3,1%

3 - Flamengo (60 pontos) - 0,4%

4 - Grêmio (58 pontos) - 0,04%

5 - São Paulo (58 pontos) - 0,04 %

Chances de Libertadores (G-6)

1 - Palmeiras (67 pontos) - 100% de chances

2 - Internacional (63 pontos) -100%

3 - Flamengo (60 pontos) - quase 100%

4 - Grêmio (58 pontos) - 99,99%

5 - São Paulo (58 pontos) - 99,95%

6 - Atlético-MG (47 pontos) - 34,1%

7 - Atlético-PR (46 pontos) - 31,9%

8 - Santos (46 pontos) - 21,5%

9 - Cruzeiro (46 pontos) - Já está na Libertadores

10 - Fluminense (41 pontos) - 0,01%

11 - Bahia (41 pontos) - 0,4%

12 - Botafogo (41 pontos) - 0,07%

13 - Corinthians (40 pontos) - 0,07%

14 - Corinthians (40 pontos) - 0,01%

Risco de rebaixamento

10 - Fluminense (41 pontos) - 1,7%

11 - Bahia (41 pontos) - 0,7%

12 - Botafogo (41 pontos) - 2,5%

13 - Corinthians (40 pontos) - 3,9%

14 - Ceará (38 pontos) - 7,9%

15 - Vasco (38 pontos) - 28,1%

16 - Sport (37 pontos) - 42,7%

17 - Chapecoense (37 pontos) - 35,3%

18 - Vitória (35 pontos) - 82,1%

19 - América-MG (34 pontos) - 95,2%

20 - Paraná (21 pontos) - 100%

Folhapress