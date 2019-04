Vinicius Jr. revela conversa com Tite e torce para ir à Copa América

Em tratamento de uma lesão no tornozelo direito que o fez ser cortado de dois amistosos da seleção brasileira, o atacante Vinicius Júnior recebeu uma ligação do técnico Tite para passar tranquilidade. O jogador do Real Madrid revelou o contato em entrevista ao programa "Esporte Espetacular", da Globo, mas disse que isso não garante sua convocação para a Copa América - a lista será divulgada em 20 de maio.

"O carinho do Tite a gente fica feliz por sempre estar falando com a gente. Ele me ligou, sim, falou para eu ter tranquilidade, me recuperar bem, porque eu estava fazendo as coisas bem e o momento certo ia chegar. Falta pouco tempo agora para voltar a jogar, tem que ver como vou reagir, porque quando você volta de lesão você tem medo. Mas estou me preparando bem para jogar os jogos bem e se possível ser convocado para a seleção", disse o garoto de 18 anos, que também recebeu força de seus parceiros no Real Madrid.

"Tudo tem seu momento e não era meu momento. Mas o pessoal do Real sempre me tratando muito bem, o Marcelo e o Casemiro me deixaram com a cabeça tranquila e consciente de que o momento ia chegar."

Vinicius Júnior sofreu uma ruptura do ligamento na articulação do tornozelo direito na derrota por 4 a 1 para o Ajax, no começo de março, pela Liga dos Campeões. A previsão inicial de recuperação era de dois meses, o que permite que ele ainda atue nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol. Em sua primeira temporada pelo Real Madrid foram 28 partidas, com três gols e 12 assistências. Ele ainda não jogou sob o comando de Zinedine Zidane.

"Fico um pouco nervoso de falar com ele, mas a gente fica feliz de estar junto com ele, gostamos quando ele treina junto com a gente, é muita elegância", brincou o brasileiro, que brigará pela titularidade no retorno ao Real: "Temos 25 jogadores no elenco e todos podem iniciar. Fico tranquilo porque sei que vai aparecer oportunidade. Estamos nos preparando já para a próxima temporada, porque vínhamos de três anos ganhando direto e agora deu uma parada."

Folhapress